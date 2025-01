Stade Rennais Mercato : une porte de sortie pour Faye !

Décevant depuis son arrivée au Stade Rennais, Mikayil Faye attiserait les convoitises…

La saison du Stade Rennais vire au fiasco et une grande révolution est en cours en Bretagne où de nombreux mouvements ont déjà eu lieu. D’autres se préparent avec notamment l’arrivée de l’attaquant japonais du Celtic Kyogo Furuhashi et le retour au club écossais de Jota.

Jota devrait être la deuxième recrue estivale à quitter la Bretagne six mois après son arrivée après Albert Gronbaek, parti à Southampton. Et un 3e flop de Frederic Massara pourrait aussi s’en aller avant la fin du Mercato. Selon Fabrizio Romano, Mikayil Faye est en effet dans le viseur du Bayer Leverkusen. A 20 ans, le Sénégalais ne serait pas l’option numéro 1 du club allemand, qui vise en priorité l’Espagnol Mario Hermoso (AS Rome), mais il serait considéré comme un bon investissement. Le SRFC avait déboursé 10 M€ pour son arrivée l’été dernier.

🔴⚫️ EXCL: Mario Hermoso, also part of Bayer Leverkusen as potential new centre back.



He’s the experienced option on Bayer list while Mika Faye from Rennes would be an investment for the future.



Discussions ongoing with one more name on the club’s list. pic.twitter.com/33ua5YpYDw