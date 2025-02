Stade Rennais : Pouille et Massara justifient le mercato fou des Rouge et Noir

Avec 11 arrivées et 8 départs, le Stade Rennais a été le principal animateur du mercato hivernal en France. Son président, Arnaud Pouille, et son directeur sportif, Frederic Massara, ont justifié cette activité.

Le Stade Rennais a abordé le mercato hivernal avec Jorge Sampaoli sur le banc, un effectif en plein doute et une 12e place en Ligue 1. A mesure que les jours ont passé, les défaites se sont accumulées, rapprochant les Rouge et Noir de la zone rouge. Il fallait agir. Le président, Arnaud Pouille, et son directeur sportif, Frederic Massara, ont décidé de tout chambouler, en commençant par le poste d’entraîneur puisqu’Habib Beye a succédé à Sampaoli, devenant le troisième coach du SRFC cette saison. Au niveau de l’effectif, onze joueurs sont arrivés, huit sont partis.

Ce mercredi, Pouille et Massara ont donné une conférence de presse pour justifier ce mercato détonant. Le président a ouvert le bal : « C’était un mercato nécessaire compte tenu de la situation fin décembre. Frederic pourra s’expliquer parce qu’il était là cet été et je suis arrivé en octobre. Il y avait pas mal d’ajustements à effectuer. Je suis arrivé dans le cadre d’une stratégie claire avec les propriétaires, notamment en termes de nombre de joueurs avec des places qui peuvent être allouées à un certain nombre de jeunes talents. A-t-on anticipé le mercato de juin ? Oui, il y a une partie de ça. il y a des postes doublés mais on retrouve souvent un joueur attendu et un jeune talent juste derrière ».

Massara reconnaît ses erreurs

Frederic Massara a ensuite pris la parole, reconnaissant ses erreurs de l’été dernier : « On avait le devoir de sauvegarder des investissements et certains des joueurs qui ne s’épanouissaient pas et avaient un marché encore très vivace autour d’eux. On a décidé de conserver la valeur et de les transférer. On a été lucide et on a voulu apporter ces corrections. Ce n’est pas un orgueil personnel si un joueur marche ou non. Un des joueurs qui est arrivé avec beaucoup d’espour comme Jota est reparti en récupérant plus que ce qui a été investi cet été. Notre devoir est de conserver la valeur. On doit chercher ça, être lucides et corrects. Toutes les responsabilités, je les prends mais il y n’a qu’un seul intérêt, c’est que l’équipe reparte ».

« L’objectif est de retrouver de la personnalité et de l’identité, a poursuivi Massara. On l’a retrouvé dimanche dernier sur certains aspects (1-0 contre Strasbourg). Le Stade Rennais s’est un peu perdu en conjecture en disant « On veut être européen ». Ce qui m’intéresse, c’est le match d’après. On a cette vision sur un certain nombre de joueurs formés ou post-formés. Il faut tendre vers ça progressivement. »

Plus d’ambition au niveau du classement mais des objectifs au niveau de formation ? Le Stade Rennais semble revenu plusieurs années en arrière !

