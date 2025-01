Stade Rennais : Sampaoli critique son équipe après Monaco et parle de Gouiri

L’entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, était mécontent après la défaite de son équipe à Louis-II (2-3). Il a pointé du doigt les erreurs ayant conduit aux buts encaissés.

C’est un Jorge Sampaoli la mine sombre qui s’est présenté au micro de beIN, juste après la défaite de son équipe à Monaco (2-3). A Louis-II, les Rouge et Noir ont été dominés et se sont logiquement inclinés. Ce cinquième revers consécutif laisse le SRFC à la 15e place mais il pourrait descendre d’un cran si le FC Nantes prend un point contre Lyon demain. Dans cette situation critique, Sampaoli a pointé du doigt les erreurs individuelles de ses joueurs, qui ont coûté des buts.

« Le problème, ce sont nos erreurs »

« Les points positifs, c’est la volonté des joueurs, leurs intentions. Mais il y a eu des erreurs ponctuelles qui ont conduit à la défaite. On s’est retrouvés en difficulté trop rapidement. Face à des adversaires qui attaquent comme ça, ça ne pardonne pas. Le problème, ce n’est pas le fait que l’on soit dans la réaction plutôt que l’action. Le problème, ce sont nos erreurs. On ne travaille pas suffisamment par moments et ça conduit à ces erreurs. On n’a pas besoin d’un défenseur en particulier. Il faut comprendre dans quelle zone on peut jouer et celle qu’on doit fermer. »

« Gouiri, ce n’est pas le joueur que j’ai connu à Marseille »

Le journaliste de beIN a également interrogé Jorge Sampaoli sur un possible départ d’Amine Gouiri, ciblé par l’OM. Entré à l’heure de jeu, l’ailier a inscrit un joli but, celui du 2-3, et il s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Pas de quoi inciter l’Argentin a être dithyrambique à son égard… « Gouiri, ce n’est pas le joueur que j’ai connu quand j’étais à Marseille. Il reste du travail avant qu’il puisse retrouver son meilleur niveau ». Le message est clair : s’il reste en Bretagne, l’ancien Lyonnais va devoir cravacher pour espérer retrouver une place dans le onze de départ !

