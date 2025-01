Stade Rennais : Sampaoli notamment viré à cause de Fofana ?

Plusieurs choix de Jorge Sampaoli ont fait grincer des dents chez les dirigeants du Stade Rennais. Notamment la façon dont il a utilisé la recrue Seko Fofana.

Après huit petits matches, Jorge Sampaoli a de grandes chances de quitter son poste au Stade Rennais. L’Argentin paye évidemment ses mauvais résultats, lui dont l’équipe reste sur cinq défaites toutes compétitions confondues et est désormais barragiste. Une hérésie quand on se souvient qu’elle visait une qualification européenne en début de saison. Mais il n’y a pas que ça. Sampaoli a été incapable d’imprimer un style de jeu au SRFC. Lui qui avait fait de l’OM une équipe offensive et monopolisant le ballon en 2021-22 a pensé qu’il valait mieux redonner confiance à ses joueurs en jouant la défense (à cinq) pour commencer. Ce qui n’a pas vraiment fonctionné.

Le positionnement de Fofana a fait grincer des dents

Et ce n’est pas tout ! L’Equipe explique dans son édition du jour que plusieurs choix de Sampoli ont fait grincer les dents de sa direction. A commencer par le positionnement de Seko Fofana, confiné au couloir gauche lors de ses premiers matches sous le maillot rouge. L’Ivoirien, recrue phare du mercato hivernal pour le moment, a été recentré à Monaco (2-3) samedi dernier et il a tout de suite été beaucoup plus influent sur le jeu de son équipe. Ce genre d’erreur aurait fini de convaincre la direction rennaise que Jorge Sampaoli n’est pas l’homme de la situation.

