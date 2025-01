Nice se déplume avant l’OM, Genesio (LOSC) pique un journaliste sur Lens, un joueur formé au PSG proche de Monaco

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : un départ en attaque avant l’OM

Vendredi, l’OGC Nice a annoncé le prêt de Rares Ilie, milieu offensif acheté 5 millions d’euros à l’été 2022, du côté de Catanzaro (7e de Serie B) jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est incluse dans l’opération, même si le montant n’a pas filtré.

LOSC : Genesio tacle un journaliste

En conférence de presse vendredi, avant le match sur la pelouse de Strasbourg, Bruno Genesio a adressé un petit tacle à un journaliste de L’Équipe, qui était présent à Lens plutôt qu’à Lille. « Il préfère Lens à Lille je pense. Quand je lis les papiers, j’ai l’impression qu’il est plus supporter lensois que lillois. C’est une impression, peut-être que je me trompe ».

AS Monaco : Matazo file en Angleterre…

Le milieu de terrain de l’ASM, pisté par Nantes cet Hiver, a quitté le Rocher pour rejoindre l’Angleterre. En effet, le joueur de 22 ans a signé pour 3 saisons et demie, plus une en option, avec Hull City, 22e de Championship. Le montant de la transaction s’élève à un peu moins de 4 millions d’euros.

… son remplaçant arrive

Selon plusieurs sources, l’AS Monaco touche au but pour le prêt d’Eric-Junior Dina-Ebimbe (24 ans). Le milieu de Francfort, formé au PSG, a trouvé un accord de principe avec le club de la Principauté. Il reste quelques détails à boucler pour finaliser l’opération.

MHSC : Montpellier confirme pour Delort…

En conférence de presse avant le match de Montpellier face à Toulouse, le coach Jean-Louis Gasset a confirmé la piste Andy Delort. « Il est dans la liste des 4 ou 5 joueurs qu’on a ciblés avec la cellule de recrutement. Il faut qu’on trouve un joueur apte directement, car il faut qu’il soit prêt, qu’il soit bon, et qu’il soit pas cher. Il y a des profils, des joueurs qu’on a appelés pour les sonder, savoir s’ils sont intéressés. Des fois il y a des cases qui ne sont pas remplies car le joueur manque de temps de jeu et est vide physiquement, mais on a que 5 mois pour réussir, puis il faut s’arranger avec l’autre club ».

… et attend le départ de Savanier

À 33 ans, Teji Savanier, pilier du MHSC, connaît une baisse de régime cette saison. Montpellier, en difficulté financière et sportive, envisage de s’en séparer dès cet hiver, notamment en raison de son salaire élevé. Si Savanier ne privilégie pas un départ, il reste ouvert à un nouveau challenge. L’Aris Salonique s’est renseigné, et des intérêts existent en MLS et à Dubaï. Une offre de dernière minute pourrait relancer son avenir, comme le rapporte Foot Mercato.

RC Strasbourg : un joueur du RCSA au Havre ?

Junior Mwanga (21 ans), formé à Bordeaux et évoluant à Strasbourg, est pressenti pour un prêt au Havre, selon L’Équipe. Cependant, le deal est loin d’être finalisé, indique Foot Mercato. Le club normand doit d’abord enregistrer des départs avant d’accueillir un renfort au milieu de terrain. Mwanga, qui a peu de temps de jeu cette saison (291 minutes en Ligue 1), devra donc patienter avant d’être fixé sur son avenir.

AJ Auxerre : un joueur de LDC en approche

L’AJA est sur le point de recruter un nouveau latéral gauche en la personne du Norvégien Fredrik Oppegard, joueur du PSV Eindhoven. Un accord est proche d’être trouvé pour le joueur de 22 ans, et le montant de transfert sera peu onéreux, rapporte L’Équipe. Cette saison, il a disputé 9 matchs avec le PSV, dont 1 en Ligue des Champions.

Ligue 2 : le match Bastia-Pau vire au cauchemar

Le match entre Bastia et Pau FC (1-1) ce vendredi en Ligue 2 a été marqué par de nombreux incidents. En effet, Thérence Koudou aurait été la cible d’insultes racistes de la part de certains supporters bastiais. De plus, l’entraîneur du SC Bastia, Benoît Tavenot, a perdu son sang-froid en s’en prenant physiquement à Jordy Gaspar, un joueur palois, avant de reconnaître son erreur après le match. L’ambiance tendue s’est prolongée après le coup de sifflet final, les joueurs du Pau FC ayant été confinés dans leur vestiaire et empêchés de quitter le stade par des supporters bastiais, rapporte Ici Béarn Bigorre.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.