OM : après De Zerbi, les cadres du vestiaire rêvent de détrôner le PSG !

Si on savait que Roberto De Zerbi confiait en privé qu’il rêvait d’offrir un titre de champion à l’Olympique de Marseille dès cette saison, on savait moins que les cadres du vestiaire étaient sur la même longueur d’ondes.

Une épidémie se propage à Marseille. Et on ne parle pas de cette satanée grippe, qui a séché pas mal de locaux ces derniers jours. Il s’agit plutôt d’un virus qui donne envie de se lever le matin, surtout quand on porte fièrement le maillot de l’OM.

Les cadres rêvent aussi du titre

Si on savait ainsi que Roberto De Zerbi confiait en privé qu’il rêvait de détrôner le PSG dans la course au titre de champion de France dès cette saison, La Tribune Olympienne nous apprend que « beaucoup de joueurs cadres pensent au titre ». Preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que le vestiaire de l’OM ne fait plus qu’un avec son entraîneur cette saison…

« Je veux être champion ici ! »

« Nous, on veut aller le plus haut possible mais on doit se concentrer sur nous-mêmes afin de prendre les points, affirme Mason Greenwood au micro de Téléfoot. Mais je veux gagner des trophées ici, je veux être champion. » Tout est dit…

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.