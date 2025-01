OM Mercato : Benatia attaque frontalement le PSG au Mercato !

Mehdi Benatia a pris le parti de s’attaquer à ces cibles de renom depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Pour Bafétimbi Gomis, le Paris Saint-Germain peut se sentir concurrencer…

L’OM n’a pas encore déniché l’oiseau rare au poste d’avant-centre. Si on peu parler de couac pour Elye Wahi et certains autres dossiers gérés ces derniers mois (Koné, Brassier, Ndiaye), la présence de Mehdi Benatia aux manettes du recrutement confère au club phocéen une nouvelle aura sur le marché des transferts. Pour Bafétimbi Gomis, le Paris Saint-Germain peut se sentir sur un marché « haut de gamme » qui était le sien ces derniers mois en France.

« Seul le PSG ramenait ces joueurs-là »

« Dans une saison sans Coupe d’Europe, prendre des bons joueurs comme Rabiot lui permettra peut-être d’accéder au podium et de se qualifier pour la Ligue des champions, estime l’ancien buteur de l’ASSE dans La Provence. L’OM a fait confiance à la justice et pris le pari de recruter Greenwood malgré les critiques. Seul le PSG ramenait ces joueurs-là. Je suis bien content que l’OM le fasse également et qu’il ait des résultats. J’espère que ça en inspirera d’autres. »

Gomis aime la philosophie de De Zerbi

Aussi, ce même Gomis a salué la patte de Roberto De Zerbi, qui impulse une vraie dynamique du niveau du jeu et du mercato : « J’aime beaucoup la philosophie de De Zerbi. Je suis aussi friand des recrutements qu’ont pu faire Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ils ont bâti une équipe qui, à terme, peut rivaliser avec les meilleurs. On comprend le projet contrairement à d’autres clubs où il y a moins de visibilité. » En pleine implosion, l’OL peut-il se sentir visé ?

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.