OM Mercato : Gouiri parle positionnement, des dessous de son arrivée et valide Bennacer !

Recruté par l’Olympique de Marseille vendredi dernier, Amine Gouiri (24 ans) a réussi ses débuts contre l’Olympique Lyonnais (3-2) et a été présenté ce lundi. L’Algérien avait des choses à dire.

Les coulisses de son arrivée à l’OM

« Les contacts datent de mi-janvier et pour moi ce projet Ligue des Champions est une bonne opportunité. J’ai échangé avec Medhi et le président qui me connaissait depuis très longtemps. Le projet me parle, je suis ambitieux et le projet l’est avec la Ligue des champions comme objectif. Ils veulent ramener l’OM sur la scène européenne, ça m’a énormément parlé. »

L’influence de De Zerbi

« De Zerbi, ça a beaucoup pesé. Il me connaissait déjà depuis Nice. Il parle football, je me vois dans ce qu’il demande, mes qualités correspondent. Je lui suivais quand il était à Brighton. Le coach m’attend surtout au poste de numéro neuf. Mais je peux jouer dans les deux postes en dessous également. Je peux jouer de partout, sur tout le front de l’attaque. Mon manque régularité ? C’est le club parfait pour moi pour progresser dans ça. Je veux m’améliorer dans la régularité. Tout est réuni pour gommer ça. »

L’Olympico et le Vélodrome déjà dans l’Histoire

« Je suis fier, je suis arrivé vendredi. C’était un match spécial, l’Olympico contre mon club formateur, tout était réuni pour que ça se passe bien. On a gagné ce match dans une ambiance de folie et je suis très content. C’est très particulier, j’ai connu le Vélodrome comme adversaire, là en tant que joueur de l’OM, surtout lors d’un Olympico. Le match a montré l’ambiance du Vélodrome. (…) C’était la folie, les supporters étaient derrière nous, c’est la magie du Vélodrome, tu peux renverser le match à n’importe quel moment.

Gouiri valide la piste Bennacer

C’est une bonne pression. Les liens entre l’OM et l’Algérie sont très forts, ça a aussi beaucoup pesé. C’est une ville qui vit pour le football. J’ai un peu retrouvé la même ambiance qu’en sélection. Il y avait beaucoup de drapeaux pendant ma présentation. L’arrivée de Bennacer ? Vous me l’apprenez. Il reste quelques heures non ? On verra ce qu’il va se passer, mais on serait ravi de l’accueillir. »

