OM Mercato : nouveau rebondissement pour Wahi, coup dur pour Veiga !

L’Olympique de Marseille, qui cherche à se renforcer avant la clôture du mercato hivernal le 3 février prochain, n’est toujours pas d’accord avec Francfort au sujet d’Elye Wahi (22 ans).

Francfort est un dur à cuire en termes de transferts. L’Eintracht, qui a les caisses pleines, joue avec les nerfs de l’OM au sujet d’Elye Wahi mais le clun phocéen n’entend ainsi pas brader un attaquant sur lequel l’entraîneur Dino Toppmöller et son staff ont jeté leur dévolu, avec un contrat de quatre ans et demi à la clé. Entamées en fin de semaine dernière, les discussions se poursuivent, le club allemand proposant une enveloppe de 20 millions d’euros aux dernières nouvelles.

Pas assez pour la direction de l’OM, qui a réglé près de 25 M€ au RC Lens l’été dernier en base fixe de transfert, plus 5 M€ de bonus. Pablo Longoria et son bras droit Medhi Benatia veulent s’y retrouver, et limiter la casse. Devant ces atermoiements, une rumeur diffusée en Allemagne a fait savoir que Francfort stoppait les négociations pour se tourner vers d’autres profils. Que nenni, selon La Tribune Olympienne : « On me parle d’un coup de pression côté Francfort. On va vite savoir de toute façon. »

Pour le reste, l’OM peut faire une croix sur Renato Veiga. Fabrizio Romano annonce que le joueur portugais de Chelsea va s’engager avec la Juventus Turin.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!



Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.



Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE