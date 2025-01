OM Mercato : Pogba lâche un nouveau message mystérieux sur son avenir

Après avoir aimé l’interview de Mason Greenwood suggérant qu’il serait le bienvenu à l’Olympique de Marseille, Paul Pogba a diffusé un nouveau message énigmatique sur son avenir.

Supporters de l’OM, gardez le cœur bien accroché ! Paul Pogba est typiquement le genre de joueurs à teaser au sujet de son avenir et publier ici et là des messages énigmatiques et autres indices pour laisser ouvert le champ des possibles dans l’imaginaire.

Hier, le champion du monde 2018, associé à l’OM depuis la résiliation de son contrat à la Juventus Turin, a liké sur Instagram une publication qui reprenait les déclarations de Mason Greenwood l’invitant à signer à l’OM. « Ce serait bien de voir Pogba signer à l’OM », avait lâché l’Anglais dans une interview accordée à Téléfoot.

S’ils n’en faut pas plus pour enflammer les supporters de l’OM dans ce dossier, ces derniers vont encore être servis puisque ce même Pogba a publié un message avec un cliché de lui sous le maillot de Manchester United et la phrase : « Voyons ce qui va arriver… »

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.

🚨💭 Paul Pogba on Instagram: “Let’s see what’s coming…”.



He’s still available as free agent and officially allowed to play from March. pic.twitter.com/Y30P6uyu0S