PSG : Daniel Riolo et Luis Enrique s’agacent avant l’ASSE

Daniel Riolo a livré son analyse de la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco lors du Trophée des Champions (1-0). La tenue de l’événement au Qatar l’agace au plus haut point.

Au terme d’un match globalement maîtrisé, le PSG a arraché son onzième Trophée des champions en douze ans, en punissant l’AS Monaco dans les derniers instants via Ousmane Dembélé (1-0). Si le tableau final peut accréditer la thèse d’une équipe en progrès, la finition a encore fait défaut aux hommes de Luis Enrique.

Luis Enrique regrette la finition

« On n’a pas été aussi précis que le nécessite ce type de match, mais le but à la dernière minute a rendu justice à notre travail et au fait qu’on y a cru jusqu’au bout », résumait l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après match. Avec ce 13e Trophée des champions, le onzième en douze ans, le PSG n’a pas tout réglé, mais n’a jamais été aussi prêt de la saison pour le test européen qui l’attend le 22 janvier contre Manchester City.

La diatribe de Riolo contre le Qatar

« On parle quand même d’une équipe de Monaco qui est mieux classée que le PSG en Ligue des Champions, indique Daniel Riolo. J’ai l’impression que la supériorité du PSG à l’échelle nationale, au-delà de l’aspect tactique et technique, est en grande partie psychologique. » Si Riolo ne dément pas la supériorité du PSG en Ligue 1, il commence à s’agacer de la mainmise du Qatar sur le championnat de France et tous les événements qui en découlent : « Tout est inadmissible, tout est complètement fou. Trop peu de gens s’en rendent compte et le disent dans les médias. Il faut que les gens se rendent compte, ils n’ont qu’à appeler ça la Ligue 1 du Qatar. Quand tu rentres dans cette galaxie, tu ne la quittes plus. Tu y es enfermé pour toujours. »