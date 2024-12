PSG – OL : les SMS odieux entre al-Khelaïfi et Textor révélés au grand jour !

L’Équipe fait de grosses révélations au sujet de la relation tendue entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Les deux hommes forts du PSG et de l’OL se sont attaqués plusieurs fois cet été lors de conversations par SMS.

Le choc entre le PSG et l’OL au Parc des Princes (20h45) dépasse la cadre sportif puisqu’il sera le théâtre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Les deux hommes s’écharpent depuis des mois par médias interposés au sujet notamment des droits télé mais aussi plus globalement de la mainmise du Qatar sur la Ligue 1. Cette animosité s’est aussi ressentie par SMS.

Prud’homme pris à partie

L’Équipe a ainsi pu se procurer quelques échanges entre Textor et al-Khelaïfi au moment de la crise des droits TV et ceux-ci sont particulièrement salés. « J’ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (ndlr : Prud’homme, le directeur général de l’OL), mais j’aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets », écrit Textor avant de voir une réponse sèche de NAK : « Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le, passe une bonne journée (…) Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler. »

« Tu ne comprends rien au football »

De son côté, Textor avait aussi décidé d’attaquer son interlocuteur. « Je suis à l’aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n’est qu’un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l’attractivité de la ligue. (…) Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d’un match de l’OL (sur beIN), sont appropriées ? » La réponse du dirigeant qatarien à ces échanges tendus sera on ne peut plus clair : « Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras. » Bonjour l’ambiance…

