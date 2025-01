Luis Enrique a livré ses premières impressions sur les grands débuts au Paris Saint-Germain de Khvitcha Kvaratskhelia face au Stade de Reims en trouvant des circonstances atténuantes à ses joueurs (1-1).

Khvitcha Kvaratskhelia ne connaîtra pas sa première victoire en Ligue 1. Hier, le PSG a été tenu en échec par le Stade de Reims (1-1) au Parc des Princes pour la grande première de sa recrue phare du mercato hivernal. Le Géorgien de 23 ans n’aura pas laissé, d’ailleurs, une trace incroyable sur cette soirée malgré une passe décisive.

« Il est différent quand il a le ballon »

Pour un joueur qui n’avait plus joué depuis presque un mois et qui comptait quatre entraînements collectifs avec ses nouveaux coéquipiers, le constat est logique. Mais Luis Enrique, comme il l’avait fait avec Lucas Beraldo l’hiver dernier, avait envie de voir sa recrue tout de suite. « C’est toujours difficile, un premier match. Il manque un peu de rythme, il ne connaît rien de notre style, a-t-il analysé après la rencontre. Mais c’était positif, il est différent quand il a le ballon. »

Le PSG au complet à Stuttgart

Par ailleurs, le coach du PSG a trouvé des circonstances atténuantes à ses joueurs pour ce match nul décevant et annoncé une bonne nouvelle en vue du choc de mercredi à Stuttgart en Ligue des Champions : « Le match, quand on regarde le calendrier, est entre deux rencontres de Ligue des champions… Je pense qu’il y a eu de l’énergie, avec six changements, et nous avons atteint l’objectif de gérer cette semaine de la meilleure manière pour gérer les matchs suivants. On savait que ce serait difficile face à une très bonne équipe. Il fallait concrétiser les occasions, c’était la clé (…) Marquinhos et Hakimi se sont reposés parce qu’on a considéré que c’était opportun. Tous les joueurs sont prêts pour débuter à Stuttgart. » Pour rappel, Nuno Mendes sera suspendu en Allemagne.

