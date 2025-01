Stade Rennais Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Danso (RC Lens)

En quête d’un défenseur central capable de stopper l’hémorragie, le Stade Rennais a ciblé Kevin Danso (26 ans). Le RC Lens a donné une première réponse à Arnaud Pouille.

Le Stade Rennais a fait du recrutement d’un défenseur axial de référence une priorité de la fin de son mercato hivernal. Et il se pourrait bien, une fois encore, qu’un joueur du RC Lens, Kevin Danso en l’occurrence, figure en tête de liste des dirigeants de Rennes. Car après Seko Fofana et Brice Samba, le club breton a jeté son dévolu sur un nouveau Sang et Or, titulaire indiscutable en Ligue 1 et bien connu par le président du SRFC, Arnaud Pouille, lors de son long séjour en Artois. Malgré les déclarations des dirigeants, et même de Will Still, l’entraîneur, après la victoire le week-end dernier contre Angers (1-0), le quotidien L’Équipe fait savoir que Danso n’est pas assuré d’aller au bout de sa quatrième saison au Racing. Et qu’il pourrait bel et bien profiter du mercato, cet hiver, pour rejoindre un autre club.

Le RC Lens attend 25 M€

S’ils devaient accepter un départ, les décideurs du RC Lens aimeraient s’approcher des 25 M€ qu’ils s’étaient fixés l’été dernier, quand leur défenseur devait quitter la France et signer en Italie, au sein du club de la Roma. C’est d’ailleurs dans cette logique qu’ils ont récemment refusé hier deux offres du club anglais de Wolverhampton, dont la dernière était tout de même évaluée à 22 M€ pas plus tard qu’hier. Ce qui veut dire que le Stade Rennais, dans ce dossier complexe, devra se montrer particulièrement persuasif même s’il sait que la proximité de Pouille avec son ancien club lui confère un certain avantage dans ce dossier épineux.

Danso intéressé par le Stade Rennais

Seule certitude, le défenseur central autrichien de 26 ans serait intéressé à l’idée de rester en Ligue 1 et de prendre la direction de l’Ouest de la France. Même si, selon certaines informations, la perspective d’évoluer en Premier League lui plairait encore davantage. Les discussions entre Rennes et Lens promettent donc d’être âpres dans les tous prochains jours mais la porte n’est absolument pas fermée. Et les Pinault, lorsqu’il s’agit de dossiers liés au foot ou dans leurs affaires, ont toujours les moyens de leurs ambitions. Le défenseur Kevin Danso quittera donc le RC Lens sous condition qu’une offre ferme de 25 millions arrive. Reste à savoir si ce sera le cas avant la fin de ce mercato d’hiver.

Pour ne rien rater de l’actualité des Sang et Or, suivre notre correspondant à Lens, William Tertrin, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Lens et notre compte X.