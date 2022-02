Galtier au chevet d'un Niçois, Reims perd un buteur, revirement pour Guion ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Galtier au chevet d'un Aiglon

Hicham Boudaoui, s'est livré dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1, notamment sur sa relation avec son entraîneur, Christophe Galtier. "On s’entend très bien et on échange beaucoup. Au début de saison, j’avais pris un peu de retard car je n’avais pas fait toute la préparation avec le groupe. J’ai vécu un moment difficile (il a perdu son père fin juillet), je n’étais pas bien et le coach m’a beaucoup aidé. C’était difficile psychologiquement et il me remontait le moral, échangeait longuement avec moi. Grâce au coach, j’ai réussi à remonter la pente. Il a tout fait pour que je sois performant dès le début du championnat. Sinon, pendant les entraînements, il nous fait beaucoup travailler pour qu’on soit prêt chaque week-end. Pas que moi, tout le groupe !", a confié le joueur de l'OGC Nice.

Girondins : Guion officialisé aujourd’hui ?

S’ils n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente avec Vladimir Petkovic, les Girondinfos de Bordeaux ne devraient plus trop tarder à officialiser l’arrivée de David Guion sur le banc. Selon Clément Carpentier, le timing devrait les obliger à le faire à la veille de la conférence de presse du match de dimanche contre l’AS Monaco (17h). Le journaliste de RMC Sport a confirmé que l’ancien entraîneur du Stade de Reims avait dirigé sa première séance d’entraînement mardi et qu’il allait s’engager pour 5 mois plus une année en option en cas de maintien et une autre en cas de bons résultats lors de la saison prochaine.

Reims : Sierhuis en plein cauchemar

Prêté jusqu’en juin par le Stade de Reims à l’Heracles Almelo au cours du mercato hivernal, Kaj Sierhuis (23 ans) s’est gravement blessé au genou aux Pays-Bas. « Le Stade de Reims souhaite bon rétablissement à son attaquant néerlandais qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur », a tweeté le club champenois pour lui apporter son soutien. L’attaquant néerlandais est sous contrat dans la Marne jusqu’en juin 2024.

ESTAC : un nouveau Brésilien en approche ?

Très friand de joueurs brésiliens, le City Football Group pourrait en ramener un nouveau à l’ESTAC. Après l'arrivée de Metinho (18 ans) en provenance de Fluminense l'été dernier, GloboEsporte affirme qu’un certain Savinho (17 ans) pourrait bientôt débarquer dans l’Aube. L'attaquant de l'Atlético Mineiro, qui a déjà disputé 23 rencontres, devrait être vendu au City Football Group pour un montant de 6,5 M€ + 3,5 M€ de bonus avant d'être cédé à une de ses écuries. Troyes tient la corde, mais Lommel, pensionnaire de L2 en Belgique, serait aussi candidat.

