Galtier balaye ce départ à Nice, 35 M€ font réfléchir Reims, coup de balai aux Girondins

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Grand ménage en vue à Bordeaux !

La défaite historique des Girondins vendredi face à l’OM (0-1à pourrait être celle de trop pour les supporters... et la direction bordelaise ! Si Vladimir Petkovic ne serait pas menacé, un grand ménage va être fait et plusieurs joueurs pourraient se retrouver écartés. Selon L’Équipe, cela vaudrait pour Laurent Koscielny, Paul Baysse et Mehdi Zerkane, les deux derniers étant déjà priés de s’entraîner avec l’équipe réserve. Autres éléments possiblement concernés par une mise à l’écart : Josh Maja, Samuel Kalu et Otavio. Comme déjà évoqué hier soir, des contacts ont en revanche été noués avec Grégory Coupet.

Galtier écarte un départ de Guessand

Christophe Galtier ne tient pas à déséquilibrer son groupe à l’OGC Nice et ne fera pas de cadeau au mercato. Selon Foot Mercato, l’entraîneur des Aiglons a ainsi écarté le départ en prêt d’Evan Guessand à Troyes cet hiver. Son refus était été « catégorique. » Par ailleurs, Nice Matin nous apprend aujourd’hui que l’option d'achat de Justin Kluivert se situerait aux alentours de 14 millions d'euros. Le Gym en a déjà payé un à l’AS Rome pour le prêt de l’ailier néerlandais.

35 M€ pour Ekitike font réfléchir Reims

Sky Sport l’affirme : le Stade de Reims et Newcastle discutent au sujet d’Hugo Ekitike. Les Magpies seraient prêts à débourser pas moins de 35 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur champenois et espèrent le faire signer avant ce week-end ! Du côté rémois, Fabrizio Romano indique qu’on n’aurait pas l’intention de vendre son crack mais qu’on réfléchit à insérer une clause dans un deal potentiel... Au rayon des départs, Mathieu Cafaro a signé au Standard de Liège. Si Oscar Garcia pourrait recruter un défenseur central en le prêtant six mois à son club d’origine afin d’anticiper un départ de Wout Faes cet été, Nicolo Schira nous apprend enfin que Reims a déboursé 9 M€ (+ 1 M€) pour ferrer Jens Cajuste.

Badiashile vers Newcastle ?

Ekitike n’est pas la seule recrue visée en Ligue 1 par les nouveaux riches de Newcastle. Ekrem Konur, spécialiste des transferts, affirme que le club anglais serait également intéressé par le profil de Benoît Badiashile, qui fait les beaux jours de la défense centrale de l’AS Monaco. Alors que sa valeur marchande se situe autour de 28 millions d’euros, le roc de 20 ans ne serait pas pressé de partir avant l’été prochain.

Done Deal and confirmed! Jens #Cajuste to Reims from #Midtjylland for €9M + 1M as bonuses. Contract until 2026. No surprise here since Saturday! #transfers https://t.co/mdxHK0Q2E2 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2022