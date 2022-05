Gérard Lopez vend la mèche sur son avenir à Bordeaux, Reims se maintient avec 2 polémiques

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Stade de Reims : un drapeau celtique à Lorient...

Une vingtaine de supporters du Stade de Reims étaient présents à Lorient hier (1-2) et un drapeau à croix celtique a été exposé en parcage. Selon RMC Sport, ce dernier aurait été enlevé à son propriétaire et a été notifié dans le rapport du délégué. Une enquête pourrait être ouverte par la LFP puisqu’il s’agit d’un symbole utilisé par les suprémacistes blancs et l'extrême-droite radicale. En plus de cette polémique, le maintien du club champenois est terni par la mise au point de Ghislain Konan sur sa situation personnelle. « Contrairement à ce qui a pu être évoqué dans certains médias, je ne suis pas blessé, a-t-il affirmé sur Twitter. Je ne serai pas à Lorient pour des raisons extra-sportives. Du fond du cœur derrière mes coéquipiers. Allez les Rouge et Blanc ! »

Stade Brestois : Belaïli fait le bonheur de Der Zakarian

Après avoir connu quelques péripéties suite à son retour de la CAN cet hiver, Youcef Belaïli fait le plus grand bien au Stade Brestois depuis plusieurs matches. Dimanche, l’attaquant algérien a été dans tous les bons coups contre Clermont (2-0). « Il est à l’image de l’effectif, bien dans la tête, avec l’envie de bien finir la saison, a savouré Michel Der Zakarian. Il nous apporte ce qu’on attendait de lui, sa qualité de passe, de finition. Je pense qu'il est capable de mieux finir. Il est trop altruiste par moment. Il pense à donner de bons ballons mais de temps en temps il doit être capable de mettre des bonnes frappes. »

Girondins : Lopez serait là en Ligue 2

Les Girondins de Bordeaux ont encore une fois perdu à domicile, contre l’OGC Nice (0-1). Un revers qui rapproche encore plus les hommes de David Guion de la Ligue 2. Après la défaite, le président Gérard Lopez fait le bilan de la saison et évoqué son avenir personnel. « Individuellement, les joueurs ont le niveau Ligue 1, ils peuvent jouer dans beaucoup d’équipes de L1. Le problème, c’est collectivement, a-t-il affirmé dans Sud Ouest. Dans une équipe de sport collectif, il y a un cerveau individuel et un cerveau collectif. Nous, le cerveau collectif n’est pas là. Même les joueurs ne savent pas pourquoi ils lâchent. C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre mais si c'est le cas, je serai là. Maintenant, je l'ai dit, l'objectif est de se maintenir et de continuer à travailler. »

🔴 La réaction de Gérard Lopez après #FCGBOGCN : "Je suis triste pour les gens du club, les supporters, ou même les joueurs. On perd parce que c’est dans la tête. On s’autodétruit quelque part. Mais on est mathématiquement encore en vie." https://t.co/9C8voatshn — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 1, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.



Adam Duarte

Rédacteur