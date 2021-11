Angleterre, Ligue 1 : le fonds saoudien s'est intéressé à un club français avant Newcastle !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le propos ne manquera pas d'étonner. Et de définitivement énerver tous les supporters de l'OM qui ont longtemps cru aux informations douteuses de certains journalistes paraît-il bien renseignés. Mais non, le fonds souverain d'Arabie Saoudite n'a jamais eu l'intention de vouloir racheter l'Olympique de Marseille au cours des derniers mois.

Ainsi, Amanda Staveley, co-propriétaire de Newcastle et partenaire du fonds souverain d'Arabie souadite, a confirmé avoir pensé à d'autres clubs avant de racheter les Magpies. La dirigeante s'est montrée on ne peut plus clair : elle a discuté avec les deux clubs italiens de Milan et en France avec les Girondins de Bordeaux !

"Nous avons parlé à l'Inter Milan, à l'AC Milan mais le problème était que la structure de la ligue était en désordre. En France, nous avons brièvement regardé Bordeaux. Mais nous ne regardons plus l'Inter Milan à ce jour."

Pas de trace de l'OM...