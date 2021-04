ASSE : Gasset a un maillon faible beaucoup plus faible que Ben Arfa aux Girondins

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt par Jean-Louis Gasset au moment de faire les comptes après la défaite à domicile dominicale contre le RC Strasbourg (2-3). Si personne n’a été identifié nommément, le coach des Girondins de Bordeaux aurait très bien pu citer Mexer. Aligné axe gauche de la défense à 3 au Matmut Atlantique, l’ancien stoppeur du Stade Rennais a été le Bordelais le moins bien noté de son équipe avec un étourdissant 2/10 !

Mexer récolte un 2 dans L'Équipe !

« Une première période cauchemardesque, a résumé L’Équipe. Il ne saute pas sur l'ouverture du score (6e), et il est doublement fautif sur le troisième but strasbourgeois (30e) : il couvre Thomasson avant de concéder un pénalty. Entre les deux, il a contré une frappe d'Ajorque mais Diallo a marqué dans la foulée (21e). Remplacé par Toma Basic (67e). » Si l’ASSE avait besoin d’un indice sur le maillon faible des Girondins avant leur confrontation dimanche à Geoffroy-Guichard (15h), on dirait bien qu’il est déjà tout trouvé...