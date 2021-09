ASSE - Girondins (1-2) : Costil a encore le démon contre les Verts !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ont signé un joli coup en s’imposant hier à Geoffroy-Guichard (2-1) pour s’extirper de la place de lanterne rouge de L1 désormais réservée au FC Metz. Benoit Costil (34 ans) est satisfait du résultat, synonyme de première victoire girondine cette saison.

« Quel match, oui. Il y a eu de bonnes choses en première mi-temps, un état d’esprit cohérent, des choses intéressantes avec le ballon. Tout n’est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Et une seconde mi-temps où le football était un peu particulier », a-t-il expliqué au micro de Canal+ en référence aux conditions climatiques compliquées à Saint-Étienne. Le gardien des Girondins a également noté un comportement peu fair-play des Verts sur l'égalisation des Verts, lui qui avait semblé fou de rage au moment du but inscrit par Wahbi Khazri.

« On prend le but sur une grosse injustice, a-t-il pesté. Je pense beaucoup de choses maintenant, mais je préfère me taire. On met le ballon en touche par rapport à un joueur. Saint-Etienne prend le ballon, la sort, mais fait un gros pressing sur le côté, ce qui amène le but. C’est comme ça. Il y a une justice, on a marqué le second. Heureusement qu’on met le second. » Ce n’est pas la première fois que Costil s’en prend aux Verts. la saison dernière, déjà à Geoffroy-Guichard, le gardien du FCGB avait houspillé verbalement Yvan Neyou dans une séquence marquée alors par le silence du huis-clos.