ASSE - Girondins (4-1) : une annonce forte est tombée sur l’avenir de Gasset

L’ASSE a doublé les Girondins de Bordeaux. Grâce à son large succès d’hier (4-1, les Verts dépassent le FCGB de trois unités au classement (39 points contre 36) après 32 journées de Ligue 1.

Si Claude Puel ne veut pas encore parler de maintien du côté de l'ASSE, force est de constater que Frédéric Longuépée est inquiet pour le futur immédiat du club aquitain. Le président bordelais l’assure néanmoins : Jean-Louis Gasset n’est pas menacé.

« Se séparer de Gasset pour créer une réaction est-il une option ? Non »

« Il faut essayer de garder la tête froide mais oui, nous sommes en danger : si on continue comme ça, notre sort dépendra des autres. J'en appelle à la fierté individuelle des joueurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui nous sortiront de cette situation. Se séparer de Jean-Louis Gasset pour créer une réaction est-il une option ? Non, a-t-il clarifié dans Sud Ouest. Encore une fois, je ne suis pas dans la recherche d’électrochoc de cette nature. On échange. Nous avons évoqué des solutions à bâtons rompus cette semaine. On va rentrer, se poser et discuter. »