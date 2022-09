ASSE - Girondins : après Poussin, un autre Bordelais se paye les Verts

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Après la défaite ce samedi des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (2-0), Gaëtan Poussin n'a pas manqué de tacler les Verts sur leur façon de jouer. "On a joué une équipe qui a coupé le jeu, qui a réclamé beaucoup de fautes. Après, c’est le football, c’est comme ça. Je pense que s’il y a 1-1 à la mi-temps, il n’y a rien à dire… Il nous a un peu manqué de justesse dans le dernier geste, et peut-être quelques transitions que l’on doit mieux gérer. Mais dans l’ensemble, je ne dirais pas que c’est un bon match car on a perdu, mais tout n’est pas à retirer de ce match."