ASSE - Girondins : une révélation de Daniel Riolo sur Ben Arfa éclate au grand jour

Les Girondins de Bordeaux sont dans la nasse avant d’affronter l’ASSE (dimanche, 15h). En cause ? La situation bancale de Jean-Louis Gasset, qui a laissé entendre récemment qu’il ne serait plus sur le banc la saison prochaine.

En secret, Hatem Ben Arfa prierait pour ne plus avoir affaire à l’ancien coach de l’ASSE, tant leurs relations se sont dégradées au fil de la saison. Avant même cette situation ubuesque, quand on se rappelle que c’est lui qui l’a fait venir au FCGB, une révélation de Daniel Riolo prend tout son sens à l’heure d’affronter les Verts.

« Il va faire 3-4 bons matchs et ensuite il va faire du Ben Arfa »

« Je me rappelle de ce qu’avait dit Daniel Riolo quand Hatem a signé : ‘il va faire 3-4 bons matchs, il va leur marquer quelques buts, et ensuite il va faire du Ben Arfa : il va être blessé, jouer un match sur deux’. Malheureusement, c’est ce qui est en train de se passer, a déploré Christophe Monzie dans des propos relayés par Girondins4Ever. Ça m’a fait mal quand j’ai entendu Daniel Riolo parler de ça en octobre, mais quelque part c’est une prémonition, et force est de constater que ce qu’il avait dit ressemble un peu à ce qui se passe à l’heure qu’il est. Alors, il a été blessé, c’est un super joueur, pétri de talent. Mais il a été beaucoup absent depuis la reprise. »

