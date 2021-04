ASSE - Girondins : Gasset envoie un message fort aux Verts... et au FC Nantes !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les Girondins de Bordeaux sont dans le dur. Battus à domicile hier par le RC Strasbourg (2-3) après avoir notamment été menés 3 à 0 après une demi-heure de jeu, les hommes de Jean-Louis Gasset accusent le coup avant un déplacement périlleux à Saint-Étienne dimanche (15h). L’entraîneur du FCGB n’a pas été tendre avec ses troupes après la rencontre.

« C'est partout, dans la technique, dans les duels... partout. Ce n'est pas juste un secteur de jeu. On n'avait pas de bloc, a-t-il soufflé en conférence de presse. En ce moment, on fait des erreurs de débutant, notamment sur coups de pied arrêtés. Il faut arriver à mettre dans la tête aux gens que quand on a la responsabilité de quelqu'un, il ne faut pas que ce quelqu'un marque. »

« Pourquoi on n'aurait pas le moral avec 36 points quand d'autres l'auraient avec 28 ? »

Gasset a même l’air de penser que les Girondins ne sont pas encore sauvés malgré un optimisme non feint. « C'est avec ce groupe qu'on va réussir à remplir la mission, insiste-t-il avant une référence inattendue au FC Nantes qui croit encore au maintien avec 28 points au compteur. On a manqué une bonne opportunité de respirer mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le moral avec 36 points quand d'autres l'auraient avec 28-29 points. Après, c'est une question mentale. [...] Il va falloir serrer le robinet. Il faut qu'on arrête de parler et qu'on joue, qu'on soit concentrés sur le football. »