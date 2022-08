ASSE, Girondins : les budgets de Ligue 2 révélés !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La Ligue 2 a officiellement repris ses droits, depuis quelques jours. Cette année, deux club historiques ont rejoint la deuxième division après plusieurs années dans l’élite : l’ASSE et les Girondins. En Ligue 2, les budgets des clubs sont inférieurs à ceux des équipes de Ligue 1. Désormais, on connaît le budget de l'ASSE et aussi celui des Girondins de Bordeaux, pour cette saison.

Leaders de Ligue 2

En effet, l’ASSE et les Girondins possèdent les plus gros budgets de Ligue 2. Le budget des Stéphanois s’élève à 30 millions d’euros, tandis que celui des Girondins est supérieur avec 40 millions d’euros. À noter que les deux clubs vont percevoir l’aide aux clubs relégués basée sur le nombre de saisons passées en Ligue 1 et le montant des recettes télévisuelles sur le cycle en cours.

Assez conséquent pour remonter directement en Ligue 1 ? Affaire à suivre…