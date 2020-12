ASSE, Girondins, RC Strasbourg - Mercato : le gros coup de pression de Jean-Louis Gasset

La rechute des Girondins face à l'ASSE n'est pas digérée. En tous pas par Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, qui a profité de la conférence de presse, aujourd'hui et avant le déplacement à Strasbourg (dimanche, 15 heures), pour rappeler certaines vérités. Dont une qui concerne les moyens mis à sa disposition et ce qu'il attend, en urgence, lors du mercato hivernal. "J'ai rencontré Alain Roche, le directeur sportif, et je lui ai dit qu’il fallait ajuster le groupe, j’ai expliqué mon point de vue, donné le vécu des quatre mois. Il doit en faire part aux actionnaires et on aura une réponse, je pense, début janvier. Mais bon, quand vous avez cinq défenseurs centraux, quatre avant-centres et un seul numéro 6, il y a une justesse à trouver..."

Autre constat, le climat est parfois pesant au Haillan. Suffisamment pour que Gasset ne veuille plus travailler, au quotidien, avec certains joueurs qui, tenez-vous bien, "feraient la gueule." "L'ambiance doit devenir moins pesante, plus agréable. Je ne veux pas vivre avec des gens aigris qui font la gueule. Un très bon joueur ? Possible ? Je ne sais pas. Mais si c'est faisable, ce sera un joueur que je choisirai et qui nous amènera ce qui nous manque à n’importe quel poste."