ASSE : un premier accroc de taille contre les Girondins ?

Plusieurs joueurs du FCGB ont été pointés du doigt par Jean-Louis Gasset après la défaite dominicale à domicile contre le RC Strasbourg (2-3). Si personne n’a été identifié nommément, le coach des Girondins de Bordeaux aurait très bien pu citer Mexer.

Aligné axe gauche de la défense à 3 au Matmut Atlantique, l’ancien stoppeur du Stade Rennais a été le Bordelais le moins bien noté de son équipe avec un étourdissant 2/10 ! La performance de Mexer a détonné en comparaison de celle de Laurent Koscielny. Joueur le mieux noté (6), le leader du FCGB (35 ans) est remonté comme une pendule avant d’affronter l’ASSE dimanche à Saint-Étienne, ce qui n'est pas une excellente nouvelle pour les attaquants stéphanois.

« Aller chercher des points à Saint-Étienne »

« On sait qu’on est dans l’urgence, maintenant il va falloir continuer à travailler et aller chercher des points à Saint-Etienne, a glisse Koscielny dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Ça fait longtemps qu’on regarde derrière. Il faut être conscient de la situation, donner encore plus. Avoir beaucoup plus d'abnégation. Je pense qu’aujourd’hui on a manqué beaucoup de duels, donc après c’est compliqué de gagner des matchs. Il va falloir continuer de bosser et retrouver le goût de la victoire. »