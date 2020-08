Girondins : le maire de Bordeaux favorable au rachat du stade

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Du nouveau dans le possible rachat du Matmut Atlantique par les Girondins de Bordeaux. Depuis plusieurs mois, il se murmure que le club au scapulaire aimerait obtenir l'exploitation du Matmut Atlantique. Une opération à laquelle le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a d'ores et déjà donné son aval. Ce dernier a réitéré cette envie après une nouvelle sortie sur l'urbanisme. Si ce projet lui tient à coeur, le coût pharaonique d'une telle opération pourrait mettre un frein à sa réalisation. “Il ne faut pas que ça coûte plus cher à la collectivité sinon je renoncerai. C’est un projet qui me tient à cœur. On aimerait faire en sorte que le club des Girondins de Bordeaux puisse acheter le stade”, a-t-il confié au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Une opération onéreuse

Actuellement, un partenariat lie la ville de Bordeaux et le propriétaire du stade, la société SBA (Stade Bordeaux Atlantique). Selon le contrat actuel, la Métropole verse à SBA des redevances et remboursements de taxes à hauteur de 11,1 millions d’euros par an. Inversement, le Stade Bordeaux Atlantique verse 4,5 millions d’euros de ses recettes et une part variable.

Dans cette histoire, le FCGB verse à la ville un loyer de 3,85 M€ par an. Les propriétaires du FCGB, King Street, devront donc mettre la main à la poche pour espérer devenir le propriétaire du Matmut Atlantique. Une autre paire de manches à l'heure où les Girondins ont affiché une perte de 30 M€ sur l'exercice 2019-2020.