Bordeaux démonte une rumeur, grand retour à Strasbourg, le cerveau de Galtier accaparé

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Il ya quelques jours, lors d'une de ses apparitions sur les réseaux sociaux, Romain Molina avait assuré à qui voulait l'entendre que les Girondins de Bordeaux étaient si mal financièrement que le club demandait une participation financière aux joueuses pour le futur repas de Noël. Une information vite démentie par le compte twitter de l'équipe féminine. "Comme dans toute entreprise le club organise un évènement pour Noël pour les joueuses, les joueurs et les salariés. il aura lieu le 15/12. Les joueurs et les joueuses peuvent se retrouver en marge des événements organisés par le club."

Au RC Strasbourg, Julien Stéphan pourrait prochainement bénéficier d'un retour majeur. Car après un an et demi sans jouer, Lebo Mothiba, qui a entamé une reprise partielle avec l’effectif ces jours-ci, devrait retrouver ses coéquipiers la semaine prochaine à l'entraînement. Le dernier match de l'attaquant remonte, tenez-vous bien, au 28 juillet 2020. Il a depuis été opéré du genou gauche et, a été victime, il y a plus de deux mois, d'une déchirure à l’ischio-jambier gauche.

"Son comportement et son investissement lui ont permis d'entrer dans mon cerveau."

A l'OGC Nice, enfin, Christophe Galtier utilise parfois des phrases pour le moins étonnantes lorsqu'il songe à titulariser un joueur de son effctif. En l'occurrence, Morgan Schneiderlin. Extrait :. "Il est très proche d'une titularisation. On a un peu oublié son parcours dans cette saison: il a quand même été gravement blessé au genou dans sa préparation, il a été éloigné deux mois. Il revient bien, travaille bien, il n'est pas heureux du temps de jeu, je le sais. Son comportement et son investissement lui ont permis d'entrer dans mon cerveau."