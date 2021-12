Bordeaux : le bon, la brute et le truand des Girondins

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le bilan général :

17e de Ligue 1 (17 pts)

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France à Brest.

Le bon : Hwang Ui-Jo

Tout proche d'un départ à la fin du Mercato d'été, le Coréen est finalement resté à Bordeaux... Et heureusement quand on voit son apport ! Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en seulement 14 matchs, l'attaquant de 29 ans a sans doute permis aux Girondins d'éviter de basculer à la mi-saison dans la peau d'un relégable. Précieux dans les matchs clés à Saint-Etienne, Montpellier, contre Nantes ou face à Troyes.

La brute : Junior Onana

Recruté par le LOSC puis prêté à l'Excel Mouscron (D1 belge) en 2020-21, le Camerounais de 21 ans était inconnu du grand public quand Admar Lopes l'a ramené dans ses bagages à Bordeaux à la fin du Mercato d'été. Le musculeux milieu de terrain, issue de la Nkufo Academy, a vite fait son tro dans l'effectif de Vladimir Petkovic. La Ligue 1 a aussi découvert face à Montpellier un joueur à la frappe de balle « bundesliga » comme on dit dans les quartiers...

Le truand : Gérard Lopez

Ejecté manu-militari à Lille et accusé par Olivier Létang d'avoir creusé le gouffre financier dans lequel est englué le Champion de France en titre, l'Hispano-luxembourgeois a réalisé l'exploit d'être accueilli en héros à Bordeaux, dans un club au bord du dépôt de bilan suite au départ de King Street. Alors Christophe Rocancourt du foot ou Gérard Magax de la Ligue 1 ?