Bordeaux – OM, les compos probables et les absents

Bordeaux entretenant le mystère sur ses 8 cas de Covid et 9 cas sensibles et n'ayant pas communiqué son groupe jeudi soir, difficile d'y voir clair sur l'équipe qui sera aligné (ou non?) ce vendredi soir au Matmut Atlantique. Ce qu'on sait c'est que Timothée Pembélé pourrait être rejoint par Paul Baysse en défense et que Jimmy Briand et Amadou Traoré sont, quant à eux, blessés par rapport au groupe contre Brest.

Les absents du côté de Bordeaux : impossible à définir.

Seul cinq certitudes dans le onze des Girondins

Très pudique quant à la santé de ses ouailles, Jorge Sampaoli a annoncé des cas de Covid à l'OM sans donner l'identité des joueurs concernés et faire la part des choses par rapport aux blessés. Ce qu'on sait c'est que Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier, Gerson et Arkadiusz Milik n'ont pas participé à l'ultime entraînement jeudi.

Les absents du côté de l'OM : Mandanda, Alvaro, Rongier, Gerson, Milik (blessés ou Covid).

Bordeaux : X – X, Pembélé, Baysse, X – X, X, X – Elis, Hwang, Dilrosun.

OM : P.Lopez – Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Lirola, Bo. Kamara, Guendouzi – Ünder, Harit, De la Fuente – Payet (cap.).