Bordeaux - PSG : Mbappé lâche une vérité très inquiétante sur les Girondins

Il y a deux façons d'analyser la défaite d'hier contre le PSG (2-3) pour les supporters bordelais. Les pessimistes retiendront la première heure, durant laquelle leur équipe n'a pas existé face à l'armada qatarie. Les optimistes penseront que le FCGB a failli égaliser après être passé de 0-3 à 2-3. Pour justifier sa position, le premier campo pourra s'appuyer sur le témoignage de Kylian Mbappé…

« On n’a pas tremblé, nous, a déclaré le champion du monde sur Canal+. Aujourd’hui, c’était moins dur que d’habitude, on s’est mis à l’aise. Ils marquent à la fin, mais dire qu’on a tremblé non. On a beaucoup plus tremblé ces dernières semaines que là. » Pour rappel, en Ligue 1, le PSG a affronté l'OM mais aussi Lille, Angers, Rennes ou Montpellier. Savoir que les Girondins ne sont pas au niveau des Héraultais ou du SCO actuellement en dit beaucoup sur leur niveau…

