Brest – Girondins (2-1) : Gasset ne laisse aucune excuse à ses joueurs après la défaite

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est un trou d'air assez inexplicable qu'ont connu les Girondins sur la pelouse de Brest (1-2). Alors qu'ils menaient au score, les hommes de Jean-Louis Gasset ont totalement laissé le match aux Bretons ensuite, avant d'être logiquement sanctionnés.

Devant la presse, Jean-Louis Gasset s'est montré cash dans son constat, estimant que ses hommes ont » anéanti un bon mois de janvier » avec cette défaite qui survient après deux revers face au LOSC et l'OL.

Le vestiaire plombé par la mauvaise série ?

« Contre les gros, dans les conditions où on a perdu, on pouvait trouver des excuses. Il n’y en a pas là. On a fait un très mauvais match. Il faut qu’on arrive à maintenir un cap beaucoup plus haut », a martelé le coach Jean-Louis Gasset.

L'entraîneur bordelais semble d'ailleurs craindre que les derniers résultats aient pu plomber son groupe. « On a eu l’impression qu’on abandonnait, que nos deux matchs perdus nous avaient mis un coup sur la tête. Il faut remonter le groupe psychologiquement, les joueurs m’ont paru abattus », a souligné Gasset.