Ça bouge à Reims, Ménès tance Galtier, Thomas vide son sac, Valbuena charge Bordeaux

Une prolongation et deux rumeurs au Stade de Reims

Grosse journée que celle de mardi pour le Stade de Reims ! Tout d'abord, le club champenois a annoncé la prolongation de son milieu offensif kosovar Arbër Zeneli jusqu'en 2025, soit deux ans de plus. Tout juste revenu d'une rupture du ligament croisé d'un genou, Zeneli est appelé à devenir un pilier des Rouge et Blanc, que Mamadou Diarra pourrait rejoindre. Selon Foot Mercato, le défenseur central sénégalais de 24 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en avril avec Giresunspor, est en contact avec les équipes de Jean-Pierre Caillot. Enfin, l'attaquant belge Sekou Diawara (17 ans) serait aussi dans le viseur de Reims. Genk pourrait le lâcher pour 300.000€, selon le compte Twitter MSV Foot.

Thomas règle ses comptes avec le SCO d'Angers

Après neuf années de bons et loyaux services, Romain Thomas (33 ans) va quitter le SCO en juin. Dans une interview parue dans Ouest-France ce mercredi, le milieu de terrain règle ses comptes avec la direction angevine : "J’ai fait le choix de ne pas poursuivre l’aventure à Angers-SCO. C’est mûrement réfléchi. On pourrait croire que c’est rapide parce que j’ai eu mon entretien lundi, mais la décision est prise depuis pas mal de temps. À partir du moment où on ne revenait pas vers moi, c’est qu’on n’en a pas envie, il faut dire les choses. De mon côté, on a travaillé pour la suite, en fonction de ça. Si le club aurait pu me convaincre ? Non, dans ce timing, c’était terminé. Je ne peux pas concevoir la manière dont ça a été fait. Ce n’est même pas une question de contrat, de somme, de durée, en fin de compte. C’est surtout le timing. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on a une vie, une famille, des gens qui nous posent des questions tous les jours. Février, mars, avril, mai… Mais on a tous joué le jeu jusqu’au bout. J’aurais très bien pu faire comme dans d’autres clubs, inventer une blessure. C’est en dehors de mes valeurs. Je l’ai dit aux personnes concernées, le coach, le directeur sportif et le président : les fins de contrat, on aurait dû être vus avant. Ils ont peut-être eu peur par rapport au maintien, mais on aurait fait le travail jusqu’au bout, même en n’étant pas gardés".

Valbuena en remet une couche sur les Girondins

Sur RMC, Mathieu Valbuena a commenté la situation ds Girondins de Bordeaux, derniers de L1 et très certainement relégués, où les révélations sur les écarts des joueurs se sont succédées dans Sud-Ouest et L'Equipe. Le natif de Bruges n'y est pas allé de main morte : "Si Bordeaux reste en Ligue 2, c'est un moindre mal. Quand tu vois les problèmes extra-sportifs, les joueurs qui vont faire un five sur leur jour de repos... Ils n’en ont rien à foutre du club. C'est inacceptable car Bordeaux a une histoire. Ça m’attriste énormément. Enfin, ce n'est pas évident de remonter en Ligue 1 lorsque tu es relégué".

OGC Nice : Ménès tance Galtier

Interrogé sur la saison de l’OGC Nice sous la houlette de Christophe Galtier, Pierre Ménès n’est pas convaincu. « Un échec Galtier à Nice ? On le saura à la fin de la prochaine journée. Même cela serait un soulagement pour eux d’être en Europa League, c’est quand même un échec, a-t-il analysé sur son blog. Je n’ai pas compris cette équipe, son mode de fonctionnement, sa tactique. Ce mélange de grande frilosité qui malheureusement a fonctionné à un moment donné au Parc des Princes ou à Strasbourg. Cette équipe avait pris des points qu’elle ne méritait pas. Ça a peut-être englué Galtier à jouer dans un système qui ne correspondait pas à cette équipe. La baisse colossale de régime d’un joueur comme Amine Gouiri a joué. »

Face à Pierrot (2/2) : “Lewandowski pour remplacer Mbappé, c’est alléchant mais…”



Seconde partie de FAP, avec mes réponses sur l'OM, Strasbourg, Rennes, Lens et évidemment, sur l'imminente "décision" de Mbappé...https://t.co/tNOaoRdYar — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 16, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur