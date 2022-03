Costil blanchi, Lille fait de l'ombre à Nantes au Mercato, le dossier Ekitike rebondit

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Girondins : l'affaire Costil-Koscielny rebondit

Accusés d'avoir tenu des propos racistes la saison passée, Benoît Costil et Laurent Koscielny ont été partiellement blanchis par L'Equipe et Sud-Ouest, qui ont mené l'enquête. En revanche, il s'avère que les Girondins sondés par les deux médias ont très mal pris le fait que Gérard Lopez prenne fait et cause pour ses ultras dans cette histoire. Il semblerait qu'une fracture soit apparue entre le propriétaire du FCGB et une grande partie de son vestiaire... Le club a fini par publier un démenti blanchissant Costil. En attendant, L'Equipe assure qu'aucune négociation n'a été entamée entre Benoît Costil et son club en prévision d'une future rupture de contrat.

Stade de Reims : fin de l'intérêt du Milan pour Ekitike ?

Auteur d'une saison époustouflante (9 buts, 3 passes décisives en 21 matches), Hugo Ekitike a tapé dans l’œil de nombreux grands clubs étrangers. Dont l'AC Milan, qui cherche un attaquant d'avenir pour prendre la suite des vétérans Zlatan Ibrahimovic (40 ans) et Olivier Giroud (35 ans). Selon les médias anglais et italiens, les Rossoneri auraient cependant jeté leur dévolu sur Divock Origi (Liverpool, 26 ans). L'ancien Lillois, libre en juin, serait en négociations avancées avec les Lombards. Une piste en moins pour Ekitike ?

LOSC : Raskin dans le viseur lillois

Avec le RC Lens, le FC Nantes n'est peut-être plus le seul club de Ligue 1 à garder un œil attentif sur ce qui se fait du côté de la Belgique. Selon MSV Foot, le LOSC fait partie des clubs intéressés par Nicolas Raskin du Standard de Liège. « Le milieu de terrain international U21 belge est actuellement blessé », a glissé le compte Twitter bien renseigné sur les transferts. Selon Transfermarkt, le milieu offensif de 21 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023 et il est estimé à 5 millions d’euros.

ESTAC : Matuidi sort enfin du silence

Où en est Blaise Matuidi ? Le milieu de terrain de bientôt 35 ans n'a pas été inscrit par l'Inter Miami pour évoluer en MLS cette saison mais reste toutefois lié contractuellement à la franchise floridienne. Celui dont le nom a été relié à l’ESTAC au mercato hivernal a fait le point sur sa situation. « Pour l’instant, j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du club, ce qui me plaît beaucoup, et je continue à me maintenir en forme, mais je ne sais pas si je vais arrêter ou pas, a-t-il avoué dans La Gazzetta dello Sport. Je regarde ce qui se présente, sans angoisse, assurément, je ne me vois pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio (Chiellini) ou Gigi (Buffon)…»

MHSC : Bordeaux a fait briller Montpellier

Vainqueur à Bordeaux dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1, le Montpellier HSC est entré dans l'Histoire du championnat de France. D'après Opta, est la première équipe à gagner un match sans encaisser de but malgré deux cartons rouges reçus avant la mi-temps en Ligue 1 sur les 30 dernières années.

RC Strasbourg : Keller vise très haut en 2023

Marc Keller ne manque pas d’ambitions au RC Strasbourg. Au-delà de la fin de la saison en cours, le RCSCA s'est surtout lancé « avec les collectivités locales qui financent le projet à hauteur de 100 M€ », dans la rénovation du stade de la Meinau, dont la capacité passera de 26 000 à 32 000 spectateurs. Les travaux doivent débuter en fin d'année. « Il devra nous permettre d'avoir plus de recettes, donc de dépenser davantage dans la masse salariale et ainsi d'avoir une meilleure équipe », a fait savoir le président du club alsacien dans L’Équipe.

Stade de Reims : Faes vendu cher cet été ?

Titulaire indiscutable aux côtés de Yunis Abdelhamid au sein de la défense centrale du Stade de Reims, Wout Faes (23 ans) réalise une saison très solide en Champagne. Très apprécié par le staff d’Oscar Garcia, le stoppeur belge pourrait pourtant bel et bien quitter la Marne au mercato estival. Selon L’Union, Jean-Pierre Caillot en attendrait pas moins de 20 millions d’euros !

