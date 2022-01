Des Girondins trop gentils, Irles (Troyes) explique pourquoi il a mis Mbappé sur le banc, Rajkovic invité à quitter Reims

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Trop tendres, les Girondins ?

Dans L'Equipe du jour, on apprend qu'après la défaite contre l'OM (0-1) vendredi dernier, le staff des Girondins a épluché les 44 buts encaissés depuis le début de la saison et il en est ressorti qu'en plus des erreurs individuelles, il y avait un vrai problème d'agressivité chez les joueurs au Scapulaire. Plus de la moitié des buts concédés dans le jeu auraient pu être évités avec une simple faute au préalable...

Reims : un départ nécessaire pour Rajkovic

Dans L'Union, Sébastien Hamel, membre du staff technique du Stade de Reims, estime qu'un départ serait nécessaire pour que son gardien, Pedrag Rajokovic, franchisse un cap : "Un club qui joue régulièrement la Coupe d'Europe lui permettra de rehausser son niveau. Mais, au quotidien, il faudra qu'il en mette davantage. Aujourd'hui, il évolue dans un confort, à Reims, où la hiérarchie est parfaitement établie. Qu'en sera-t-il ailleurs ? C'est ce que j'avais dit à Edouard (Mendy) quand il est parti à Chelsea, un club qui avait acheté un gardien 80 M€. Edouard est arrivé pour 25 M€ et c'est lui qui joue. Naturellement, Pedrag se mettra dans le bain. La pression sera forte et exigera une autre mentalité, d'autres moyens. Il devra se battre pour rester en haut".

Troyes : Irles explique pourquoi il a mis Mbappé sur le banc

Ancien entraîneur des jeunes à l'AS Monaco, le nouveau coach de Troyes, Bruno Irles, a expliqué pourquoi, à l'époque, il avait mis Kylian Mbappé sur le banc : "Je n'en avais rien à faire de gagner des matches. Pour moi, il avait des carences, je devais les souligner. Effectivement, des efforts défensifs n'étaient pas faits. Mais il ne faut pas résumer à ça. L'objectif, c'est d'amener les jeunes sur un temps de jeu à peu près médian, tous sont passés par cette façon de fonctionner. C'est moins bien passé avec lui, comme avec d'autres. Ca a fait partie de sa formation, c'est l'essentiel. Même dans sa BD, il met "défendre, défendre". Ca l'a marqué, c'est bien (sourire)."

Clermont : un joueur revient... 28 mois plus tard !

Le latéral droit Jérôme Phojo (28 ans) fait partie du groupe clermontois qui se déplace à Monaco cet après-midi. Cela fait... 28 mois qu'il n'a plus foulé une pelouse professionnelle, en raison d'une mononucléose puis d'une phlébite. Il pourrait faire son entrée en cours de match.