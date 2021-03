Dijon FCO - Girondins (1-3) : Gasset respire et pointe encore des failles

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Enfin des sourires ! Vainqueurs du Dijon FCO, les Girondins ont pris un bol d'air au classement. Devant les journalistes, Jean-Louis Gasset ne boudait pas son plaisir : "J'ai senti qu'on était bien entré dans le match, l'équipe a été bien organisée d'entrée en réalisant notamment un bon pressing. Marquer un but reste difficile : il y a eu un arrêt du gardien, Ui-Jo sur un enchaînement frappe au dessus, on se dit que ça va tarder à arriver et finalement on enchaîne. J'espère que cela constituera un déclic offensif : Ui-Jo a marqué deux buts alors qu'il n'était pas en réussite, Nico a marqué son premier but de la saison et fait une très très belle entrée. Cela va amener de la concurrence et c'est bien pour la fin de la saison !"

Néanmoins, face à la lanterne rouge, les Girondins ont montré encore des lacunes : "Nous n'avons pas réussi le match parfait. L'heure parfaite à la limite. On a dominé, eu pas mal d'occasions et marqué trois buts. La blessure de Mexer fait qu'avec une session restante, on est obligé de faire les changements restants à ce moment. Cela a désorganisé un petit peu l'équipe. On a perdu des ballons inhabituels et donné de l'espoir à l'adversaire alors qu'on maîtrisait le match. Quand on réussit un match comme ça, on se dit qu'on peut faire mieux. Il y a eu des fautes de concentrations et de techniques aberrantes."