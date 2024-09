Bonnes nouvelles pour le Stade Rennais et l'OGC Nice, le beau geste d'André Gomes au LOSC

LOSC : Genesio fait le bilan du début de saison

Malgré la défaite le week-end dernier face au PSG (1-3), l'entraîneur des Dogues, Bruno Genesio a tiré un bilan positif de ce début de saison. "Nous avons engrangé six points sur neuf en championnat avec la réception de Paris et on a surtout cette qualification en Ligue des Champions, qui était l’un des objectifs du club. C’est la plus belle des compétitions, et ce n’est pas simple à réaliser en passant par un tour préliminaire et un play-off. On est plutôt satisfait, même si on avait envie de mieux finir (par une victoire ce dimanche) avant cette trêve internationale où certains vont partir en sélection. Mais le bilan est clairement positif."

LOSC : André Gomes a fait un sacrifice financier pour revenir

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, André Gomes, toujours libre de tout contrat, devrait revenir au LOSC. Pour faire son retour dans le Nord, le Portugais aurait revu ses exigences à la baisse, d'après Le Petit Lillois.

Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles pour Stéphan avant Montpellier

Alors que le Stade Rennais affrontera lors de son prochain match Montpellier, le 15 septembre prochain, pas moins de 10 joueurs (Joris Chotard, Issiaga Sylla, Arnaud Nordin, Modibo Sagnan, Kiki Kouyaté, Othmane Maamma, Lucas Mincarelli, Théo Sainte-Luce, Christopher Jullien, Axel Guéguin) pointent actuellement à l'infirmerie au MHSC. Et un 11e joueur devrait les rejoindre. Il s'agit Mousa Al-Tamari, qui est sorti sur blessure lors du dernier match de la Jordanie.

Mais aussi...

OGC Nice : Abdelmonem va rester à Nice

Afin de pouvoir rester à Nice durant la trêve internationale, Mohamed Abdelmonem a dû demander l’accord à la fédération égyptienne. Au final, l’autorisation lui a été accordée ce jeudi en fin de journée, d'après Nice-Matin.

Stade Brestois : match nul en amical contre Guingamp

En cette période de trêve internationale, le Stade Brestois jouait ce jeudi un match amical contre Guimgamp. Et les deux clubs bretons se sont quittés sur un match nul (2-2).

Girondins : c'est fini pour les féminines !

Faute d'avoir finalisé à temps la cession au fonds d'investissement Sphera, les sections féminines des Girondins de Bordeaux ont été exclues par la DNCG de tous championnats nationaux, jeudi. La décision de la DNCG est intervenue après une audition peu concluante, selon Ouest France. En conséquence, l’équipe première féminine ne pourra pas débuter son championnat le 15 septembre contre Nice, tout comme la section U19 national face à Nantes. Sphera pourrait toutefois faire appel.

