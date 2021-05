FC Nantes - Girondins (3-0) : la stat qui accable Baysse, Costil, etc

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Perdre un derby de l'Atlantique, c'est dur pour un supporter des Girondins de Bordeaux. Perdre un derby de l'Atlantique face à un FC Nantes relégable, c'est encore plus dur. Mais perdre un derby de l'Atlantique face à un FC Nantes relégable par trois buts d'écart, c'est carrément catastrophique. D'ailleurs, une statistique parue après la rencontre montre l'état de déliquescence du FCGB depuis le début de l'année 2021.

Cette stat, c'est que seul Dijon, bon dernier et officiellement relégué, a encaissé plus de buts (40 en 2021 que les Girondins (35) ! Si l'attaquant bordelaise est souvent pointée du doigt, la défense est donc également dans le dur, et cela ne tient pas au seul fait que Laurent Koscielny est absent. Autre statistique terrible : Jean-Louis Gasset est devenu l'entraîneur bordelais avec le plus gros ratio de défaites (54%), devant Pierre Danzelle (50%)…