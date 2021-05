FC Nantes - Girondins (3-0) : Baysse cible les lacunes des Bordelais

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé une bien mauvaise opération ! Battus par le FC Nantes ce mardi à la Beaujoire, dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1 (3-0), les hommes de Jean-Louis Gasset ont enchaîné une sixième défaite sur leur sept dernières rencontres. Quinzième du championnat à seulement deux points des barrages, le club bordelais est loin d’avoir assuré son maintien.



Logiquement déçu par ce résultat lourd mais logique, Paul Baysse a tenu à dresser un constat au micro de Canal +."C'est une déception, parce que ce sont encore des points qui s'envolent. On sait ce qu'on a fait de bien, mentalement je pense qu'on montre quand même un autre état d'esprit. Il manque de la justesse technique, il y a trop d'approximations à notre niveau. C'est difficile, on a du mal à se créer des occasions. C'est un match en moins... Le maintien, ça va se chercher dans des matches comme ça, malheureusement on ne l'a pas fait. Il ne faut surtout pas lâcher maintenant, on a le devoir de prendre trois points et de faire le maximum pour rester dans cette compétition parce que Bordeaux a sa place dans cette compétition”. Les supporters bordelais vont trembler jusqu’au bout.