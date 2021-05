FC Nantes - Girondins (3-0) : le terrible constat de Gasset après l’humiliation

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Le derby de l’Atlantique n’a pas souri aux Girondins ! Totalement hors du coup pendant 90 minutes et dominé par une séduisante formation nantaise, Bordeaux s’est lourdement incliné face aux Canaris dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1 (3-0). Touché et agacé par la prestation de ses protégés ce samedi, Jean-Louis Gasset n’a pas mâché ses mots en conférence de presse.

“C’est un non-match. L’équipe a été tétanisée, on a été battu dans tous l’envie, la technique, l’agressivité […] Oui les joueurs ont conscience du danger, même trop. Nantes est allé à la bagarre […] Quand on lâche, on lâche. On est faible mentalement. On ne joue pas le match pour se sauver […] La guerre, on ne l’a pas faite aujourd’hui. Il n’y avait qu’un boxeur. C’était trop […] C’est dur de dire ça dans ce métier mais je sens de l’abattement. Ça dure un ou deux jours mais après on remonte”. Quinzièmes de Ligue 1, à seulement deux points du FC Nantes, barragiste, les Girondins de Bordeaux vont devoir batailler jusqu'au bout pour le maintien.