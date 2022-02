FC Nantes : un ancien Canari lynché aux Girondins ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Bordeaux traverse une crise. Après avoir été racheté par Gerard Lopez, on pouvait s’attendre à ce que le club scapulaire aille mieux après les années passées sous la présidence de King Street. Cependant, les choses ne se sont pas passé comme prévu et un ancien canari en paye les frais.

Kwateng ciblé

L’ancien joueur du FC Nantes Enock Kwateng est la cible des supporters de Bordeaux depuis quelque temps. Ces derniers l’identifient comme l’un des joueurs les plus mauvais de cette saison et les critiques à son égard sont de plus en plus nombreuses.

