Girondins : Gérard Lopez doit trouver 60 millions d'euros

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Propriétaire, certes. Mais pas encore totalement admis par la DNCG. C'est en substance ce que rappelle justement un article du quotidien l'Equipe ce matin. Qui confirme que le repreneur des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, doit désormais montrer patte blanche devant le gendarme financier du foot français.

Tout d'abord en envoyant avant lundi une liste de documents précis. Avant l'examen du dossier qui, précise le média, aura lieu au plus tard le 9 juillet prochain. Lopez devra avoir en capacité de payer 50 millions d'euros. A quel sujet ? 30 pour les pertes escomptées en 2021-2022 et plus de 20 pour les ventes de joueurs prévues dans les comptes. La DNCG devrait également demander à l'ancien Boss du LOSC plus de 10 millions, somme correspondant à ce que les Girondins doivent dans certains dossiers liés aux transferts (Oudin, Adli, etc...)