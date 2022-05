Girondins : Lizarazu fait passer un message à Lopez en cas de relégation

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La relégation se profile pour les Girondins de Bordeaux, encore battus dimanche dernier à domicile par Nice (0-1) et qui se déplaceront à Angers ce week-end. Le SCO ayant besoin lui aussi de points pour assurer son maintien, une nouvelle défaite est de l'ordre du possible. Et elle condamnerait quasi définitivement le FCGB à la L2. Admar Lopes et Gérard Lopez ont annoncé que le plan serait une remontée immédiate. Mais sur France Bleu, Bixente Lizarazu a annoncé qu'il fallait voir beaucoup plus loin que la saison prochaine...

"Il faut être capable de recomposer un projet sur de bonnes bases. Au foot c'est comme à l'école, si tu travailles mal tu descends en division inférieure, et tu le payes. À partir de la, il faut que tu te poses les bonnes questions pour créer un projet durable, sans te la raconter ou tout le monde est fier de l’équipe. C'est quelque chose que tu décides pour les 5 à 10 ans à venir. Il faut recréer un environnement positif autour du club car je trouve qu'il ne l'est pas. Donc tu ne peux pas performer. Depuis trois ans Bordeaux travaille mal, depuis la vente de M6.”

Bixente Lizarazu : “On n'est pas dans un climat de confiance aux Girondins de Bordeaux” #FCGB #Bordeaux | Web Girondins https://t.co/c3Oq9DLm1Q — Girondins Addict (@GirondinsAddict) May 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur