Girondins : une bonne, une mauvaise nouvelle et de l'espoir avant Brest

C'était à redouter, c'est officiel : les Girondins de Bordeaux devront encore faire sans leur capitaine, Laurent Koscielny, pour la venue du Stade Brestois, dimanche, à 15 heures. L'ancien international français n'est pas rétabli de son alerte musculaire ressentie il y a quelques jours et qui avait occasionné son forfait à Metz.

"On aurait voulu l'avoir avec nous, malheureusement il n'est pas encore au point, a expliqué Vladimir Petkovic. La semaine prochaine, ce sera difficile parce qu'il y aura trois matches. On verra jour après jour." On note en revanche le retour de l'attaquant, Hwang Ui-jo, absent lors des quatre derniers matches. "Il n'est pas encore à 100 %. J'espère qu'il va revenir sans douleurs ni problèmes. Il faut le ménager. Il a pu se reposer donc on va voir."

Par ailleurs, l'entraîneur bordelais a balayé toute sensation de pression des supporters envers les joueurs au regard des récents résultats. Il se montre même optimiste. "Quand je vois 200 à 250 supporters avec nous à Metz, je n'ai pas cette impression. Évidemment on espérait avoir plus de points, nous travaillons toujours dur pour y arriver. C'est une saison particulière mais je pense que si on analyse bien, on voit certains progrès. Il faut toujours en vouloir plus."