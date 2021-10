Girondins : une figure bordelaise quitte le club (Officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

C'était acté et dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Alain Roche n'est plus le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, fonction qu'il occupait depuis le mois d'août 2020. "Alain Roche et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à sa mission. L'occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement quotidien."

Alain Roche quitte le club. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière.



Ancien joueur et dirigeant du club, nous espérons également le revoir au Haillan ou au @MatmutAtl au soutien d’un club qui lui est cher.



