Girondins : Admar Lopes sait quand l'équipe tournera à plein régime

Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Deux victoires et ça repart ? C'est la théorie d'Admar Lopes. Dans un entretien au quotidien gratuit 20 Minutes, le directeur technique des Girondins de Bordeaux assure que si son équipe parvient à enchaîner deux succès, elle qui défie Lorient au Moustoir ce dimanche, elle pourra prendre ses distances avec la zone rouge (elle est pour le moment (17e).

« C’est une question d’une ou deux victoires et après tout va changer ! Après, il ne faut pas oublier que l’été a été très compliqué avec notre arrivée tardive au club, un changement de coach une semaine avant la reprise du championnat, beaucoup de joueurs sont aussi arrivés seulement fin août. On savait que le mois de septembre serait compliqué. En plus, on a eu de la malchance avec des blessures de joueurs très importants [Koscielny, Onana et Sissokho] même si j’ai confiance dans tout le groupe. Au milieu, on a perdu Sissokho, Onana et avec le manque d’adaptation de Fransergio, c’était difficile. On a également presque jamais pu jouer avec la même défense. Avec tous les retours, je pense qu’on va avoir plus de stabilité. »

