Girondins : après le maintien, Gerard Lopez revient sur l’actualité du club

Football Club Girondins

Cette saison, les Girondins évolueront bel et bien en Ligue 2. Après plusieurs appels, les dirigeants ont obtenu gain de cause après du CNOSF et de la FFF. Cependant, la saison de Ligue 2 commence dans deux jours et la préparation du club n’a pas été celle attendue. Après l’annonce Gérard Lopez est revenu sur l’actualité du club scapulaire dans l'émission “After Foot“, sur RMC.

Le maintien

« Pour moi, la conclusion de tout ceci est une conclusion de droit. On est en Ligue 2 parce qu’on est descendus en Ligue 2 et on y reste parce qu’on avait un dossier qui tenait la route depuis un long moment, ce qui a été acté par le tribunal de commerce, le CNOSF et maintenant la Fédération. A partir de là, j’ai le sentiment du travail accompli. »

Le mercato

« Nous laisser travailler librement, c’est également ne pas laisser l’impression aux clubs acheteurs qu’on doit absolument vendre, car c’est ce qu’il y a de pire pour effectuer les ventes. Sur les arrivées, on a un projet qui plaît beaucoup, on a des joueurs qui ont su être patients et qui attendent qu’on puisse les faire venir. Si on peut travailler normalement, on aura des départs et des arrivées. On aura entre sept et huit joueurs qui viendront et avec ça, on aura une équipe très compétitive. »

La DNCG

« En première instance, la DNCG n’a pas vu le dossier qu’on a pu présenter à la fin et le dossier est tout de même sacrément solide maintenant. Donc, à partir de là, j’espère qu’on nous laissera travailler normalement. On a déjà été pas mal lésés sur le fait qu’on ne puisse pas vendre des joueurs de façon normale(...) mardi, devant le DNCG, le dossier sera extrêmement fort et validé par de nombreuses parties. »