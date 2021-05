Girondins : après son tacle à la direction, Gasset se prend ses choix en pleine tête

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jean-Louis Gasset n'a même pas fait semblant d'être subtil hier en conférence de presse, au moment de commenter la saison de son adversaire de dimanche, le RC Lens : "C'est un exemple. Ils ont recruté quatre joueurs avec 20 millions d'euros, des joueurs en fin de contrat et des prêts. Voilà ce qui arrive quand on travaille bien. Bravo. C'est un exemple pour le football". Et donc pour sa direction, on l'a bien compris.

Mais ce samedi, Sud-Ouest place le technicien devant ses propres erreurs : "C'est oublier un peu vite que les recrutements de Ben Arfa et surtout Seri, deux joueurs qu'il a obtenus malgré un robinet annoncé fermé en début de saison, sont pour l'instant des échecs. C'est aussi un indice supplémentaire au sujet d'un avenir qui ne s'écrira sans doute pas à Bordeaux au-delà du mois de juin". Au moment de dresser le bilan, le quotidien régional a décidé de placer tout le monde devant ses responsabilités, Longuépée comme Gasset !