Girondins – ASSE (1-2) : Les Verts ont frappé... Costil n'a pas compris !

Zapping But! Football Club Girondins de Bordeaux : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Malgré l'égalisation de Hwang après l'ouverture du score de Nordin, les Girondins ont fini par s'incliner ce soir face à une ASSE retrouvée, qui a renoué avec le succès grâce à un joli but de Neyou en fin de partie. Le premier succès des Verts depuis trois mois. Et un coup d'arrêt pour Bordeaux, qui s'était déjà incliné à Lille dimanche.

« Il va falloir cravacher »

Au coup de sifflet final, Benoît Costil, quyi a remporté deux duels avec Bouanga en première mi-temps, est apparu un peu sonné au micro de Téléfoot. « C'était un match difficile, a-t-il commenté. En première mi temps on a concédé des occasions suite à des pertes de balle. C'était très désordonné. Et en deuxième... J'ai du mal à expliquer, à analyser à chaud. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir cravacher car deux matches difficiles nous attendent à Strasbourg et à Reims. Il faudra retrouver les vertus qu'on a démontrées contre Paris, Brest ou Rennes. »